Az év kilátója: több mint 50 ezer szavazat érkezett, a zempléni János-vára kilátó győzött

Minden eddiginél több, összesen 50 229 szavazat érkezett idén az Év Kilátója versenyben. A rekordot hozó közönségszavazást a Kovácsvágás fölött álló János-vára kilátó nyerte 20 067 vokssal, miután a szavazás hajrájában szoros versenyt vívott a soproni Várhely-kilátóval. Az Év Kilátója 2026-ban a Zemplén és a Hegyköz panorámáját mutatja meg azoknak a kitartó túrázóknak, akik legyőzik az ezernél is több lépcsőfokot. Tiszta időben a kilátóból még a füzéri vár is látható. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ hetedik alkalommal kereste az Év Kilátóját. Egy kilátó önmagában is jó ok arra, hogy útnak induljunk. Célt adhat egy túrának, és olyan útvonalakra, településekre, tájakra viszi el az embert, ahová máskülönben talán nem indulna el. A János-vára kilátó esetében már az odavezető út is az élmény része, amihez ajánlunk is egy izgalmas túrát: a János-hegyre vezető 1050 lépcsőfok leküzdése után a Zemplén hegyei és a Hegyköz tárulnak a természetjárók elé.