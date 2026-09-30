Egy dubaji zeneiskola, ahol a növendékekből pillanatok alatt internetes sztárok lehetnek

Nemcsak hangszeren tanítja játszani növendékeit egy dubaji zeneiskola, hanem abban is segít nekik, hogy akár milliós közönség előtt mutathassák meg tehetségüket.

A tanárok rendszeresen videóra veszik a gyerekek és fiatalok produkcióit, majd megosztják azokat a közösségi médiában. Egy-egy felvételt több tízmillióan néznek meg, a legsikeresebb növendékek pedig néhány nap alatt akár százezres követőtábort is szerezhetnek.

Az egyik legsikeresebb növendék mindössze hét éves. Talia Ayass dobolni tanul az iskolában, de produkcióit már milliók látták. Instagram-oldalának több mint háromszázezer követője van. Az oldalt természetesen a szülei kezelik. A reflektorfény pedig nemcsak követőket hozott neki.