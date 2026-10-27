Vége lehet a bolti zöldségek korszakának? Itt az intelligens konyhai farm!

Mi lenne, ha a saláta nem a szupermarket polcáról, hanem a saját konyhánkból kerülne az asztalra? Egy brit fejlesztésű okosfarm segítségével akár néhány nap alatt is megteremhetnek otthon a mikrozöldségek, fűszernövények vagy saláták. A mesterséges intelligenciával támogatott rendszer automatikusan szabályozza a növények számára ideális körülményeket.

A brit fejlesztők szerint a cél nem csupán az, hogy néhány fűszernövényt neveljünk a konyhában. Úgy vélik, a technológia hosszabb távon az élelmiszer-termelés és -fogyasztás módját is átalakíthatja.

A rendszer lelke az úgynevezett okosfarm, amely egy zárt, automatizált környezetben biztosítja a növények fejlődéséhez szükséges feltételeket. A fejlesztők szerint a termesztés így azok számára is egyszerűvé válhat, akiknek nincs kertjük vagy különösebb kertészeti tapasztalatuk.