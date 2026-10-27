Vadregényes pillanatok a Bakonyból: lenyűgöző videó készült a dámszarvasok harcáról

Megkezdődött a dámszarvasok párzási időszaka, azaz a barcogás a bakonyi erdőkben. Ebből az alkalomból a Veol.hu olvasója, Mesterházi József egy olyan közelről rögzített, lélegzetelállító videót készített a bikák küzdelméről, amely hűen mutatja be a természet nyers erejét és törvényeit.

Idén októberben is elkezdődött a bakonyi erdőkben a dámszarvasok párzási időszaka.

Forrás: Mesterházi József/olvasó

A felvételen a dámok lapát alakú agancsukat összeakasztva, teljes erővel feszülnek egymásnak a dominanciáért és a tehenekért. Bár küzdelmük a túlélésért és az utódlás biztosításáért felerősödött ösztönökből táplálkozik, és látványa kifejezetten félelmetes, a szakértők megjegyzik, hogy a dámok harca általában kevésbé véres, mint a gímszarvasoké.

A cikk készítői óva intik a természetjárókat attól, hogy a vadonban hasonlóan közel merészkedjenek a harcoló bikákhoz. Ehelyett biztonságos alternatívaként ajánlják a Zirc határában található Szarvaskúti Dámfarmot, ahol az őszi hangulat mellett a látogatók közelebbről is megcsodálhatják az állatokat, sőt, a helyszínen ingyenesen biztosított gyümölcsökkel akár kézből is etethetik a kisebb borjúkat.

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