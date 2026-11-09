A saját alkotói is fékeznék a mesterséges intelligenciát

Már azok közül is többen fékeznék a mesterséges intelligencia fejlődését, akik maguk is dolgoznak rajta. Miközben új gyógymódokat és könnyebb életet remélünk tőle, kutatók arra figyelmeztetnek: az ellenőrzés nem tart lépést a technológiával. De ki szabhat határt a gépeknek, ha a fejlesztésük közben világméretű versennyé vált?

Az önállóan cselekvő mesterséges intelligencia már levelezhet és programokat is futtathat. Egy kutatásban több modell zsarolással próbálta elérni célját, igaz, csak szimulált környezetben. Ausztrália viszont már valódi kormányzati rendszerbe történő behatolásról számolt be.

Az ausztrál bejelentés egy statisztikai portálról szólt, betegek adatainak kiszivárgását nem igazolta. Katonai környezetben azonban egy jogosulatlan művelet vagy hibás helyzetértékelés következménye még súlyosabb lehet. Az ENSZ szakértője szerint egyre kevesebb idő marad az emberi mérlegelésre.