Magyarország bemutatkozott a világ egyik legnagyobb digitális kereskedelmi kiállításán
A több ezer vállalatot felvonultató esemény középpontjában a mesterséges intelligencia állt.
Magyarország díszvendégként mutatkozott be a világ egyik legnagyobb digitális kereskedelmi kiállításán, Kínában.
A mesterséges intelligencia radikálisan alakítja át ezt az iparágat is, nem véletlen, hogy a több ezer vállalatot felvonultató esemény középpontjában az új technológia állt.
A helyszínről Zsiros Mihály tudósított.