Magyarország bemutatkozott a világ egyik legnagyobb digitális kereskedelmi kiállításán

Magyarország díszvendégként mutatkozott be a világ egyik legnagyobb digitális kereskedelmi kiállításán, Kínában.

A mesterséges intelligencia radikálisan alakítja át ezt az iparágat is, nem véletlen, hogy a több ezer vállalatot felvonultató esemény középpontjában az új technológia állt.

A helyszínről Zsiros Mihály tudósított.