Pócs János egyértelműsítette a kitiltása körüli helyzetet

Mint ismert. Magyar Péter hétfőn kezdeményezte a házbizottság összehívását, mert állítása szerint Pócs János szabálytalanul járt el az egyik parlamenti szavazás során. Az eset nyomán a házelnök három ülésnapra kitiltotta a fideszes politikust az Országgyűlésből.

Szűcs Gábor fidesze képiselő ugyanakkor kettős mércét emlegetett. Felidézte, hogy egy korábbi esetben egy képviselő a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógépét használva adta le a voksot, ám ennek az ügynek – megítélése szerint – semmilyen következménye nem lett. Az érintett képviselő még szóbeli figyelmeztetést sem kapott.