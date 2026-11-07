Hat halálos áldozata és 15 sérültje van a krakkói lövöldözésnek – terrortámadásként vizsgálják az esetet

Súlyos fegyveres támadás rázta meg a lengyelországi Krakkót: egy autóból nyitott tüzet a főtéren tartózkodó, véletlenszerűen kiválasztott emberekre egy 24 éves lengyel férfi. A lövöldözésben legkevesebb hatan életüket vesztették, tizenöten megsérültek. A hatóságok terrortámadásként kezelik az ügyet, az elkövető feltételezett radikális nézeteit is vizsgálják.

A támadó a beszámolók szerint katonai ruházatot viselt, és feltehetően katonai lőfegyvert használt, amikor tüzet nyitott a krakkói főtéren tartózkodókra. A helyszínre érkező rendőrök meglőtték a férfit, akit ezt követően kórházba szállítottak.

A lengyel hatóságok azonosították az elkövetőt: egy 24 éves lengyel állampolgárról van szó, aki a védelmi miniszter tájékoztatása szerint nem volt tagja a lengyel hadseregnek.

Terrortámadásként vizsgálják a lövöldözést

A lengyel belügyminiszter a támadásról tartott tájékoztatóján megerősítette, hogy az elkövetővel együtt összesen tizenhat embert szállítottak kórházba. A hat halálos áldozat között egy külföldi állampolgár is van.

A sérültek között három lövéstől megsebesült rendőr is található, akinek állapota különösen súlyos. A belügyminiszter közlése szerint minden jel arra utal, hogy a támadó radikális nézeteket vallott. A hatóságok ezért terrortámadásként minősítették az esetet.

A férfi indítékai egyelőre nem tisztázottak, a nyomozók a támadás valamennyi körülményét vizsgálják.

A lengyel államfő is megszólalt

Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök mély megrendülését fejezte ki a történtek miatt, és részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak. Az államfő közölte, hogy kapcsolatban áll a hatóságokkal, és elvárja a támadás körülményeinek teljes körű kivizsgálását.

A nemzetbiztonsági hivatal vezetője szintén Krakkóba indult, hogy tájékozódjon a fejleményekről.

Magyarország is részvétét fejezte ki

A magyar külügyminisztérium tájékoztatása szerint egyelőre nincs információ magyar áldozatokról vagy sérültekről.

A Sándor-palota közleménye szerint a magyar köztársasági elnök mély megrendüléssel értesült a krakkói lövöldözésről, és őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak. A sebesülteknek mielőbbi és teljes felépülést kívánt.