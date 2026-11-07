Hat halálos áldozata és 15 sérültje van a krakkói lövöldözésnek – terrortámadásként vizsgálják az esetet
A helyszínre érkező rendőrök meglőtték a férfit, akit ezt követően kórházba szállítottak.
Súlyos fegyveres támadás rázta meg a lengyelországi Krakkót: egy autóból nyitott tüzet a főtéren tartózkodó, véletlenszerűen kiválasztott emberekre egy 24 éves lengyel férfi. A lövöldözésben legkevesebb hatan életüket vesztették, tizenöten megsérültek. A hatóságok terrortámadásként kezelik az ügyet, az elkövető feltételezett radikális nézeteit is vizsgálják.
A támadó a beszámolók szerint katonai ruházatot viselt, és feltehetően katonai lőfegyvert használt, amikor tüzet nyitott a krakkói főtéren tartózkodókra. A helyszínre érkező rendőrök meglőtték a férfit, akit ezt követően kórházba szállítottak.
A lengyel hatóságok azonosították az elkövetőt: egy 24 éves lengyel állampolgárról van szó, aki a védelmi miniszter tájékoztatása szerint nem volt tagja a lengyel hadseregnek.
Terrortámadásként vizsgálják a lövöldözést
A lengyel belügyminiszter a támadásról tartott tájékoztatóján megerősítette, hogy az elkövetővel együtt összesen tizenhat embert szállítottak kórházba. A hat halálos áldozat között egy külföldi állampolgár is van.
A sérültek között három lövéstől megsebesült rendőr is található, akinek állapota különösen súlyos. A belügyminiszter közlése szerint minden jel arra utal, hogy a támadó radikális nézeteket vallott. A hatóságok ezért terrortámadásként minősítették az esetet.
A férfi indítékai egyelőre nem tisztázottak, a nyomozók a támadás valamennyi körülményét vizsgálják.
A lengyel államfő is megszólalt
Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök mély megrendülését fejezte ki a történtek miatt, és részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak. Az államfő közölte, hogy kapcsolatban áll a hatóságokkal, és elvárja a támadás körülményeinek teljes körű kivizsgálását.
A nemzetbiztonsági hivatal vezetője szintén Krakkóba indult, hogy tájékozódjon a fejleményekről.
Magyarország is részvétét fejezte ki
A magyar külügyminisztérium tájékoztatása szerint egyelőre nincs információ magyar áldozatokról vagy sérültekről.
A Sándor-palota közleménye szerint a magyar köztársasági elnök mély megrendüléssel értesült a krakkói lövöldözésről, és őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak. A sebesülteknek mielőbbi és teljes felépülést kívánt.
Magyar Péter szintén együttérzését fejezte ki, hangsúlyozva: Magyarország a lengyel nép mellett áll a tragédia idején.
A lengyel hatóságok folytatják a nyomozást, amelynek célja az elkövető indítékainak és a támadás pontos körülményeinek feltárása.