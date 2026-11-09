Nem elég a bajusznövesztés: a férfiak egészsége valódi odafigyelést kíván

Novemberben a bajusz több, mint stílus – fontos üzenetet hordoz! A Movember elnevezés világszerte minden év novemberében megrendezésre kerülő kampányt jelent, amelyben a prosztatarák elleni küzdelemre hívják fel a figyelmet. A rendszeres szűrés és a korai felismerés életet menthet.

A hazai kezdeményezés egyik fontos célja, hogy a férfiak ne csak beszéljenek az egészségükről, hanem tegyenek is érte. A szervezők tapasztalatai szerint ezen a téren még sok a tennivaló.

A szervezők a szűrések mellett arra is felhívják a figyelmet, hogy az egészségmegőrzés nem egyetlen alkalomról szól. A hosszú távú odafigyeléshez a mindennapi szokásainkat is érdemes felülvizsgálni.