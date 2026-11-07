Ezért Magyar Péter a felelős

A választási ígéretek és a költségvetési realitások kerültek középpontba a Hír TV Vezércikk Café című műsorában, amelynek vendége Rétvári Bence a KDNP frakcióvezetője volt. A beszélgetés során szó esett arról, hogy milyen pénzügyi fedezet áll a politikai ígéretek mögött, és mi történik akkor, amikor a kampányígéretekből konkrét költségvetési döntések lesznek.

A műsor másik kiemelt témája az ügynökakták ügye volt. Felmerült a kérdés, hogy Magyar Péter a téma napirenden tartásával nem a költségvetéssel kapcsolatos vitákról próbálja-e elterelni a közvélemény figyelmét.