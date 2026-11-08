Ismét a Fideszt ócsárolta Kátai-Németh Vilmos, a megfelelő helyről érkezett a válasz

Kátai-Németh Vilmos közösségi oldalán videójában azt állította, hogy az áprilisi választások előtt a Fidesz-kormány egy hónap alatt több mint egymilliárd forint közpénzt költött az Erzsébet-táborok reklámozására a gyermekek nyaraltatása helyett, ezért feljelentést tett.

Koncz Zsófia híradónknak elmondta: a forrás szigorúan kötött felhasználású volt, a tiszás miniszter állításával szemben ezt kizárólag tájékoztatási célokra lehetett fordítani.

Nem is fordíthatták volna másra a pénzt

– Ez 2018, a családok éve óta kifejezetten arra szolgált, hogy a családbarát intézkedéseket és lehetőségeket ne csak megteremtsük, hanem valóban el is juttassuk a legkisebb településekre is, hírt adjunk ennek – mondta el Koncz Zsófia, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a médiakampányt illetően a költségvetésben jóváhagyott és szigorú közbeszerzési szerződésekben meghatározott feltételek szerint jártak el.

– Ez az állítás nem igaz, hogy ezt máshogy lehetett volna költeni – szögezte le a Fidesz országgyűlési képviselője.