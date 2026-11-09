Meghalt a krakkói merénylő

Meghalt a kórházban a krakkói tömeggyilkosság elkövetője. A lengyel rendőrség arról számolt be hétfőn, hogy belehalt sérüléseibe a kórházban az a férfi, aki szombaton hat embert ölt meg a lengyelországi Krakkó történelmi főterén.

A hatóságok közlése szerint a támadást valószínűleg szélsőjobboldali ideológia motiválta. A támadó az autójából nyitott tüzet a Krakkó főterén tartózkodó emberekre. Az elkövető a 24 éves Michal Oksinski, akinek otthonában további három holttestet találtak a rendőrök. A hatóságok szerint engedéllyel tartott lőfegyvereket, az ügyet terrorcselekménynek minősítették.

A tűzpárbajban megsebesült két rendőr felébredt a kómából. Lengyelországban kétnapos nemzeti gyászt rendeltek el a hat halálos áldozatot követelő szombati krakkói vérengzés után.