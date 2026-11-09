Nógrádi György szerint a krakkói merényletet a politika rövidtávú célokra akarja felhasználni

Az orosz–ukrán háború lezárása még továbbra is várat magára, a tervek szerint azonban hamarosan Sencsenben találkozik az orosz, az amerikai és a kínai elnök. Eközben az ukrán és az orosz delegáció Abu-Dzabi folytat majd tárgyalásokat, ezektől azonban Nógrádi György szerint nem érdemes óriási áttörést várni, hiszen a legfontosabb kérdésekben nem történt közeledés a felek között.