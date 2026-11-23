A technológia fejlődésével egyre több olyan feladatot vehetnek át a gépek, amelyeket korábban csak emberek végezhettek el. Kínában már az ételkiszállításban is egyre nagyobb szerepet kapnak a drónok.

Hogy ez a megoldás idővel más országokban is elterjed-e, az még kérdés, de az biztos, hogy a jövő közlekedéséről és szolgáltatásairól alkotott elképzeléseinket már most alaposan átírja.

Kínában már nem szokatlan, hogy nem futár, hanem egy drón érkezik a megrendelt étellel. A dél-kínai Sencsenben egyre népszerűbb a légi kiszállítás: a turisták akár egy parkban üldögélve is rendelhetnek kávét, üdítőt vagy ebédet, amit néhány perc múlva már egy drón hoz el nekik. A folyamat egyszerű: a vásárló beolvassa a helyszínre kihelyezett QR-kódot, leadja a rendelést, a drón pedig egy speciális átvevőpontra szállítja a csomagot. Itt egy robotkar veszi át a küldeményt, amelyet aztán a megrendelő egyszerűen kivehet az automatából. A különleges szolgáltatás, nem meglepő módon sokak számára még mindig szokatlan élmény.

A látványos technológia mögött komoly infrastruktúra áll. Kína az egyik legfejlettebb piaccá vált a kereskedelmi drónos szállításban. A hatalmas gyártókapacitás, az állami támogatás és a folyamatosan bővülő hálózatok egyaránt hozzájárulnak a fejlődéshez. A kínai polgári légügyi hatóság adatai szerint 2025 végére már közel 3,3 millió drónt regisztráltak az országban, a drónok éves repülési ideje pedig csaknem 70 százalékkal emelkedett, elérve a 45,3 millió órát. A szolgáltatás nem csupán látványosság: a nehezen megközelíthető helyeken, például parkokban is praktikus megoldást jelent.