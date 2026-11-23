Az elmúlt héten hármas csúcstalálkozót tartottak a kínai Sencsenben. A helyszín szimbolikus: a korábbi kis halászfalu mára nyüzsgő nagyvárossá és ipari gócponttá vált – Kína így akarta mutatni, mekkora fejlődésen ment keresztül az utóbbi időben. Éppen ez lehet a kínaiak célja Nógrádi György szerint: demonstrálni, hogy ők a vezető világhatalom.

Donald Trump ugyan kőkemény külpolitikát folytat második elnöki ciklusában, viszont éppen most vesztette el a félidős választásokat, ő sikerkommunikációt folytat, azt szeretné kifelé mutatni, hogy hatalmas sikereket ért el a csúcson.

Nógrádi György szerint a három vezető közül jelenleg Vlagyimir Putyin orosz elnök világhatalmi pozíciója most a leggyengébb, ezt a Sencsenben is lehetett látni, akár az ő, akár a többi vezető metakommunkiációja is mutatta.

Az oroszok szeretnének minél jobban kijönni az ukrajnai háborúból, ugyanakkor Európa is tanácskozott: a Hajlandók koalíciója Berlinben gyűlt össze. Európa az utóbbi időben teret veszített, mutatják ezt a GDP-adatok vagy az is, hogy nem tudják a következő költségvetés alapjait sem lefektetni.