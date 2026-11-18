"Az utolsó órában vagyunk" - így fogalmaztak a legutóbbi tüntetésen azok a dolgozók, akik október közepe óta heti rendszerességgel tüntetnek.

A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók Pécsett azért is vonultak utcára, mert a korábban ígért 25 százalékos béremelés kimaradt a 2027-es költségvetés tervezetből. A szakszervezet szerint hónapok óta érdemi tárgyalás sem történt.

A könyvtárosok, múzeumi és levéltári dolgozók közül sokan nettó 280 ezer forintból élnek, több diplomával és több évtizedes szakmai tapasztalattal.