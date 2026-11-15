Megnyíltak a karácsonyi vásárok Budapesten

Sorra nyitnak az adventi vásárok szerte az országban. Budapesten a hétvégén már teljes volt a nagyüzem a 15 éves Advent Bazilikán is.

A vásár idén is elnyerte Európa legszebb karácsonyi vására díjat, így ötödjére is a kontinens legszínvonalasabb bazárának számít. Az adventi fergeteg egészen január elejéig várja a látogatókat kézműves kiállítókkal és gasztronómiai élményekkel.