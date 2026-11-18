Az ünnepi időszak közeledtével sok család számára nemcsak az ajándékok beszerzése, hanem a mindennapi kiadások is komoly kihívást jelentenek. A rászorulók támogatására idén is összefogott a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az egyik legnagyobb hazai üzletlánc.

A már tizenkettedik alkalommal meghirdetett Egy kosárnyi szeretet akció keretében novemberben két hétvégén, húsz helyszínen várják a vásárlók tartósélelmiszer-felajánlásait. Az összegyűjtött adományokból nagycsaládosok ünnepét szeretnék szebbé tenni.