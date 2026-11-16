Újabb és újabb vírusok ütik fel a fejüket

Habár egyelőre az igazi hideg még várat magára, azonban a megbetegedések száma így is folyamatosan növekszik. A szakértők ezúttal is felhívták rá a figyelmet, hogy a szezonális influenza a veszélyeztetett korosztály körében komoly kockázatokat jelentenek ezek a megbetegedések. A Napindító vendégeként Dr. Szlávik János beszélt az új és már jólismert vírusokról is.