Az első része Oscar-díjas lett, a legújabb változatban Hollywood legszebb nője szerepel

A cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Az eredeti, 1973-ban bemutatott Ördögűző William Friedkin rendezésében készült. A történet egy kétségbeesett anyáról szólt (Ellen Burstyn), aki két katolikus pap segítségét kéri, hogy megmentsék démoni megszállás alá került 12 éves lányát (Linda Blair). A film hatalmas nemzetközi sikert aratott: világszerte 441 millió dolláros bevételt termelt, és tíz Oscar-jelölést kapott.

Mike Flanagan – aki több Stephen King-adaptáció és számos netflixes horrorsorozat rendezőjeként ismert – a Variety-nek nyilatkozva elmondta: „Scarlett kivételes színész, akinek játéka mindig hiteles és emberközeli, legyen szó műfaji filmről vagy nyári kasszasikerről. Örülök, hogy csatlakozik ehhez az új Ördögűzőhöz."

A Universal 2021-ben 400 millió dollárt fizetett egy új Ördögűző-trilógia jogaiért, azonban a 2023-as Az örödgűző: A hívő nem váltotta be a stúdió elvárásait.

A film 136 millió dolláros bevételt ért el világszerte, ami nem rossz, de nem is sorozatindító eredmény, a Halloween-sorozatba egyszer már új életet lehellő David Gordon Green filmje ráadásul cudar kritikákt kapott.

Az új rész ugyanabban a világban játszódik, mint az eredeti film, de nem folytatása Gordon Green filmjének. A történetről és további szereposztásról még tudni részleteket. A forgatás New Yorkban kezdődik.

Fotó: Shutterstock