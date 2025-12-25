Könnyfakasztó őszinteség: Müller Péter elárulta, mi a karácsony igazi titka

Ezen a különleges reggelen Müller Péter ünnepi gondolatai segítenek elmélyülni az ünnep csodájában. A Kossuth és József Attila-díjas író évtizedek óta kutatja a szeretet valódi mélységeit, és most megosztja velünk, hogyan éli meg ezeket a napokat. Számára a család és a karácsony elválaszthatatlan fogalmak, amelyek a lélek csendjében nyerik el valódi értelmüket. Úgy véli, az egymásra figyelés művészete az egyetlen ajándék, amely sosem kopik meg, és amelyre a legnagyobb szükségünk van. Szavai útmutatóként szolgálnak a zajos világban, hogy visszataláljunk a gyökereinkhez.