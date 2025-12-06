A Vezércikk Café vendégei ezúttal egy amerikai színdarab hazai adaptációjáról beszéltek A műsort Velkovics Vilmos vezette.
Az adás témái:
Erkölcsi dilemmákat és provokatív kérdéseket felvető darabbal várja a nézőket a Thália Színház.
A Thália Színház idei évadának egyik legizgalmasabb vállalkozása Az utolsó vacsora című ősbemutató.
A darab nem csupán könnyed humort, hanem jóval mélyebb rétegeket is feltár a nézők előtt.
Charlie Kirk meggyilkolása megrázó aktualitást kölcsönöz Az utolsó vacsora darabnak.
Az utolsó vacsora rávilágít a szélsőséges nézetek és tettek embertelenségére.
Az utolsó vacsora egy 1995-ös független amerikai film színpadi adaptációja.
Az adás vendégei:
Kálomista Gábor, a Thália Színház ügyvezető igazgatója és Horváth Illés, a Thália Színház stratégiai igazgatója.
Teljes adás: