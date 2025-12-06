Az adás témái:

Erkölcsi dilemmákat és provokatív kérdéseket felvető darabbal várja a nézőket a Thália Színház.

A Thália Színház idei évadának egyik legizgalmasabb vállalkozása Az utolsó vacsora című ősbemutató.

A darab nem csupán könnyed humort, hanem jóval mélyebb rétegeket is feltár a nézők előtt.

Charlie Kirk meggyilkolása megrázó aktualitást kölcsönöz Az utolsó vacsora darabnak.

Az utolsó vacsora rávilágít a szélsőséges nézetek és tettek embertelenségére.

Az utolsó vacsora egy 1995-ös független amerikai film színpadi adaptációja.

Az adás vendégei:

Kálomista Gábor, a Thália Színház ügyvezető igazgatója és Horváth Illés, a Thália Színház stratégiai igazgatója.

Teljes adás: