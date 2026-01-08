Magyar katonák hőstettét mutatja be a Sárkányok Kabul felett című film

A résztvevő katonák több mint 500 magyar, amerikai, osztrák és afgán állampolgárt, köztük csaknem 200 gyereket szabadítottak ki az ostromlott nagyvárosból. 2021-ben az Egyesült Államok és a NATO-erők kivonultak Afganisztánból, lezárva a majd húsz évig tartó katonai jelenlétet. A kivonulás gyors üteme miatt az afgán kormányerők viszont összeomlottak, a tálibok pedig szinte ellenállás nélkül nyomultak előre és augusztusban elérték Kabult is. A főváros repterén kaotikus mentőakció indult, amelyben a magyar katonák hősies szerepet vállaltak. A film főszereplője a Martfűi rémből, vagy éppen a Most vagy sohából is ismerhető, Jászberényi Gábor.

A fináléban az apokalipszisbe süllyedő repülőtéren nincs már se törvény, se rend - a magyar katonák kitartása, hősiessége, valamint embersége dönt életről és halálról – írták a készítők. A film egyébként fikciós elemekkel szintén kiegészült, például bekerült egy elképzelt romantikus történetszál is, így válik igazi szívbemarkoló történetté.

A forgatás csaknem 50 napig tartott és kizárólag Magyarországon készültek a felvételek. A főbb helyszínek között volt a kecskeméti katonai repülőtér, a honvédségi területen lévő újdörögdi romváros, a fóti homokbánya, a zsámbéki kőbánya, a Központi BM Kórház, vagy éppen a Budapesti Műszaki Egyetem. A főbb szerepeket Jászberényi Gábor mellett Mészáros Blanka, Borovics Tamás, Hajmási Dávid, Dietz Gusztáv, Trokán Nóra, Ertl Zsombor és Stohl András alakítják. A Sárkányok Kabul felett producere Lajos Tamás, forgatókönyvírója Horváth Áron, rendezője Dyga Zsombor, operatőre pedig Dobos Tamás volt. A produkcióban továbbá több mint 6000 statiszta dolgozott.

Magyar katonák szinte a kezdetektől részt vettek az afgán NATO-hadműveletekben, 2003 és 2021 között közülük összesen 7-en veszítették életüket. A készítők a filmet az ő emléküknek ajánlották.