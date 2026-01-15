Űrtörténelmi pillanat: először hoztak vissza űrhajóst betegség miatt a Földre

Magyar idő szerint 9:45 perckor a Csendes-óceánban landolt a Space Dragon, fedélzetén a Crew 11 négy tagjával. A Nemzetközi Űrállomás történetében először betegség miatt kellett megszakítani egy űrmissziót.

A NASA és a SpaceX Crew-11 küldetése az elmúlt napokban világszerte a címlapokra került, miután a legénységnek a tervezettnél jóval korábban kellett visszatérnie a Földre a Nemzetközi Űrállomásról, méghozzá orvosi vészhelyzet miatt. Így ez az esemény a 25 éves ISS-történelem egyik ritka és fontos mérföldkövévé vált.

A SpaceX Crew-11 űrhajó 2025. augusztus 1-jén indult a SpaceX Crew Dragon Endeavour űrkapszulával a Kennedy Űrközpontból, és négytagú nemzetközi legénységet szállított a Nemzetközi űrállomásra. Zena Cardman a NASA parancsnoka, Mike Fincke a NASA pilótája, Kimiya Yui a JAXA Japán Űrügynökség misszióspecialistája és Oleg Platonov a Roscosmos űrhajósa eredetileg hat-nyolc hónapot töltöttek volna az űrállomáson, és csak 2026 február közepére tervezték a hazatérést.

2026 január elején NASA bejelentette, hogy az egyik Crew-11 tag súlytalanság közben fellépő egészségügyi problémát tapasztalt, amit a Földön hatékonyabban tudnak kivizsgálni és kezelni. Emiatt szakították meg a küldetést a tervezettnél korábban, az űrállomáson pedig egy tervezett 6,5 órás űrséta is elmaradt a probléma miatt, mivel az előkészületeket leállították amint felmerült az egészségügyi incidens.

Bár az eset nem volt életveszélyes, a NASA hangsúlyozta, hogy a legénység egészsége és biztonsága a legfontosabb prioritás minden küldetés során. Ez a visszatérés rávilágított arra, hogyan lehet gördülékenyen és biztonságosan kezelni egészségügyi helyzeteket még a világűrben is, ahol a diagnosztikai és orvosi erőforrások korlátozottak.