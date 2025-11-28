Ez a találkozó ékes bizonyítéka annak, hogy a szuverén külpolitika nem álom, hanem valóság: miközben Európa sodródik, Orbán Viktor a magyar családok védelmében cselekszik. A miniszterelnök határozott céllal érkezett, hiszen elsősorban az ukrajnai konfliktus rendezéséről és a hazai energiaellátás hosszú távú garantálásáról kíván egyeztetni, hogy a rezsicsökkentés fenntartható maradjon. Diplomatikai szempontból egészen elképesztő teljesítmény, hogy Washington és Moszkva egy hónapon belül fogadja a magyar kormányfőt, ami jelzi hazánk megkerülhetetlen szerepét a geopolitikai térképen. A tárgyalóasztalnál Vlagyimir Putyin várja a magyar delegációt, akivel a különleges katonai művelet kezdete óta ez már a harmadik személyes találkozó, és ez a következetes párbeszéd a kulcsa annak, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Ez nem pusztán gazdasági egyeztetés, hanem egy átfogó békefenntartó misszió újabb állomása, ahol a józan ész diktál.