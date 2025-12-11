A baloldal szerint a migráció csak hiszti, miközben nyitják a kapukat

Ismét előkerült a régi baloldali recept, amit már unásig ismerünk a politikai boszorkánykonyhából. Szerintük az ellenőrizetlen migráció csak egy mesterségesen felfújt lufi, egyenesen álprobléma, amivel felesleges foglalkozni. Ez a cinikus hazugság a hazai baloldal egyetlen fegyvere a tények ellen. A céljuk világos, mint a nap: el kell altatni a gyanakvást, hogy Brüsszel akadálytalanul áterőltethesse a veszélyes akaratát ránk. A hírhedt migrációs paktum ugyanis már nem csak terv, hanem az ajtón dörömböl. Ez az új paktum nem kérdez, csak végrehajt és kíméletlenül betelepít. Ha sikerül elhitetni a magyarokkal, hogy nincs itt semmi veszély, akkor szabad a pálya a kötelező kvótáknak. Ne dőljünk be ennek az átlátszó trükknek.