Bokrosnak fáj a 13. havi nyugdíj: szerinte luxus, ha a nyugdíjasok enni kapnak

A múlt kísértetei néha visszajárnak riogatni, most éppen Bokros Lajos érezte úgy, hogy meg kell mentenie az országot a jóléttől. A megszorítások koronázatlan királya szerint a nyugdíjasoknak túl jó dolguk van. Ma este a Kommentben ízekre szedjük.

  Komment
  29 perce
  • Frissítve: 27 perce
A nosztalgiavonat nem áll meg a Kommentben: Bokros szerint ugyanis a tizenharmadik havi nyugdíj egyenesen bűn az államkassza ellen. A volt pénzügyminiszter rezzenéstelen arccal kijelentette, hogy gazdaságilag őrültség a plusz nyugdíj, ezért aztán a hírhedt Bokros-csomag atyja inkább elvenne, mint adna. Úgy tűnik, neki fizikai fájdalmat okoz, ha az idős embereknek egy kicsit könnyebb az élete.

 

