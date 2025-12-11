Bokrosnak fáj a 13. havi nyugdíj: szerinte luxus, ha a nyugdíjasok enni kapnak

A nosztalgiavonat nem áll meg a Kommentben: Bokros szerint ugyanis a tizenharmadik havi nyugdíj egyenesen bűn az államkassza ellen. A volt pénzügyminiszter rezzenéstelen arccal kijelentette, hogy gazdaságilag őrültség a plusz nyugdíj, ezért aztán a hírhedt Bokros-csomag atyja inkább elvenne, mint adna. Úgy tűnik, neki fizikai fájdalmat okoz, ha az idős embereknek egy kicsit könnyebb az élete.