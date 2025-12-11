Bokros és a Tisza Párt kórusban követeli a nyugdíjak elvételét

A Tisza Párt gazdasági hátországa végre színt vallott, és a látvány nem túl szívderítő. A hírhedt Bokros Lajos ugyanis visszatért, szerinte a 14. havi nyugdíj bevezetése nettó őrültség és parasztvakítás. A baloldali szakértők álma egy brutális megszorító csomag, ami azonnal véget vetne a jóléti intézkedéseknek. Úgy vélik, az extra juttatások kifizetése indokolatlan luxus az idősek számára. Még a nyugdíjprémium gondolata is kiveri náluk a biztosítékot. Lengyel László nem finomkodott. Szerinte öt perc alatt kellene elvenni a pénzt. Simonovits András pedig egyenesen túl bőkezűnek tartja a rendszert. A kórus tehát összeállt. A céljuk egyértelműen a kormányzati támogatások felszámolása. Palóc André szóvivő szerint ez a politika megfojtaná a családokat.