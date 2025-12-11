Mindenki lakást vesz: az Otthon Start Program felrobbantotta a piacot

Az ingatlanpiac ismét bebizonyította, hogy a gravitáció törvényei rá nem vonatkoznak, csak a felfelé ívelő pálya létezik. Balogh László elemzése szerint a káosz garantált volt az elmúlt időszakban. A statisztikákban látható éves drágulási tempó minden józan képzeletet felülmúlt, sokkolva a kivárásra játszókat. A pánikoló ingatlanbefektetők kezdték a rohamot, amikor tömegesen menekültek az állampapírokból. Aztán jött a várva várt Otthon Start Program, ami csak tovább fűtötte az amúgy is izzó kazánt. A legnagyobb meglepetést mégis az első lakásvásárlók okozták, akik a semmiből előbukkanva hirtelen felvásároltak mindent. A koronavírus járvány emléke már a múlté, most a kíméletlen drágulás az úr. 2024-ben a CSOK Plusz is beszállt a buliba, hogy véletlenül se legyen nyugalom. A budapesti árak lassan a Holdon járnak, a négyzetméterár-korlát pedig viccnek bizonyult. A dominóhatás azonban elindult, és egy miskolci panel ára már soproni házat érhet. A fiatalok végre labdába rúgnak, miközben a bérbeadók sírnak, mert az albérletárak bezuhantak a túlkínálattól.