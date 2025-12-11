A nordmann nem szúr, a luc meg kopaszodik: nagy fenyőmustra

A tökéletes karácsonyfa kiválasztása felér egy kisebb diplomamunkával. A legnépszerűbb idén is a nordmann, mert nem szúr és nem hullik szét két nap alatt. A nosztalgiázók persze a lucfenyő illatára esküsznek, bár cserébe porszívózhatnak egész januárban. Az ezüstfenyő szép kompromisszum, de csak vaskesztyűben díszíthető. Idén hódít a bérelhető fenyő is a környezettudatos hipsztereknek. Sokan azonban feladják a harcot, mert a műfenyő előnye vitathatatlan. Nincs tűlevél, nincs hiszti. A piacon elérhető prémium vagy extra kategóriás élő fa is, ami olyan tökéletes, mintha rajzolták volna.