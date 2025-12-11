Hankó Balázs: A tettek beszélnek, nem az üres ígéretek

Amíg mások csak a szájukat tépik és ígérgetnek a levegőbe, addig Hankó Balázs miniszter világossá tette a különbséget. A tettek mezején a 14. havi nyugdíj bevezetése a döntő érv, ami nem tűr ellentmondást. A magyar kormány ugyanis nem csak beszél, hanem cselekszik is a szépkorúak érdekében. Jövő februárban a plusz 60 ezer forint már a zsebekben landol, ami sokaknak óriási segítség a mindennapokban. A tiszteletreméltó régebb óta fiatalok így végre érezhetik a valódi megbecsülést a számlájukon is. Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület visszajelzései is igazolják a döntés helyességét, hiszen a hála kézzelfogható.