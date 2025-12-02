A gyurcsányi megszorításokhoz hasonló Magyar Péterék kiszivárgott adótervezete

Az Index birtokába jutott több száz oldalas gazdasági tervezet szerint Magyar Péterék progresszív SZJA-kulcsok bevezetésén, a családi kedvezmények megvágásán és a vagyonadó bevezetésén gondolkoznak. A Tisza párt sarcolási politikájával a társadalom széles kőrének nettó jövedelme csökkenhetne.

Az Index által publikált dokumentumban az áll, hogy a nyugdíj-szolidaritási járulék: 2,5 százalék lenne. Ezt a generációk közötti szolidaritás erősítése érdekében lépnék meg. De létrehoznák az egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulékot is, amely 5 százalékot tenne ki. Ezek mellett a vagyonra, a tőkejövedelmekre, a vállalkozásokra és a fogyasztási cikkekre is új terheket vetnének ki Magyar Péterék.