Angyalok járnak közöttünk: A Szülők Háza Alapítvány csodát tesz a gyerekekkel

A szeretet ünnepe akkor az igazi, ha mindenkihez elér, és ebben élen jár a Szülők Háza Alapítvány. Missziójuk, hogy az állami gondozásban élő gyerekek számára is megteremtsék a családi béke és az összetartozás élményét. Kiemelt kezdeményezésük, a Tegyél Jót program évek óta bizonyítja, hogy a gondoskodás csodákra képes. Az alapítvány által szervezett eseményeken a fiatalok nemcsak ajándékokat, hanem valódi figyelmet és jövőképet kapnak, ami mindennél többet ér. Karácsonykor különösen aktívak az „Angyalok”, akik gondoskodnak arról, hogy a fa alatt mindenki megtalálja a vágyott meglepetést. Ez a példaértékű összefogás mutatja meg igazán, milyen erős a magyar társadalom szociális hálója, ha a jóságról van szó.