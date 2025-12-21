„Itt vannak az új nácik” – Bayer Zsolt keményen üzent az iszlamista terror és Nagy Ervin kijelentései kapcsán

Bayer Zsolt a legutóbbi Bayer show-ban éles párhuzamot vont a történelmi diktatúrák és a jelenkori iszlamista terrorizmus között. A műsorvezető szerint míg a nácik faji, a bolsevikok pedig osztályalapon gyilkoltak, ma a vallási fanatizmus szedi áldozatait, miközben Európa a migrációs nyomás és az „erőltetett szolidaritás” csapdájában vergődik. Bayer nem hagyta szó nélkül a Tisza Pártnak elkötelezett színész, Nagy Ervinnek felháborító kijelentését sem, majd az adás második felében Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum főigazgatójával beszélgetett.
A nácik faji alapon, a bolsevivkok osztályalapon gyilkolták az embereket halomra, jelenleg az iszlamisták pedig vallási alapon hajtanak végre tömegmészárlásokat – hívta fel rá a figyelmet Bayer Zsolt a vasárnapi Bayer show-ban az ausztráliai terrortámadások kapcsán. A műsorvezető úgy fogalmazott, itt vannak az új nácik. A nem szűnő migrációs nyomás kapcsán kiemelte, most pedig azok, akik Európára rászabadították az emberáradatot, azt káérik, hogy Magyarország is vállaljon szolidaritás a migráció sújtotta államokkal.
Bayer Zsolt nem ment el szó nélkül amellett sem, hogy a tiszás Nagy Ervin szerint egy generációnak ki kell halnia ahhoz, hogy változás történjen Magyarországon.
Emlékeztetett, a német nácik a szép, új világot abban látták, hogy más népeket ki kell irtani,, a kommunisták pedig osztályalapon hasonlóan gondolkodtak, az iszlamisták szerint minden más vallás eltörlése elhozza az Allah-i peradicsomot.
És itt vannak Nagy Ervinék, akik szerint geerációknak kell kihalniuk és akkor szép, új világ lesz
– mutatott rá.
Schmidt Mária: Érthetetlen, hogy a jelenlegi vezetők hogyan irányítják Európát
A Terror Háza Múzeum főigazgatója felteszi a kérdést, hogy vajon ez az a szint, amivel a tagállamoknak meg kell elégedniük? Hangsúlyozta:
Európa jövője a jelenlegi helyzetben bizonytalanná vált.
Meggyőződése szerint az Európai Unió nem maradhat fenn ilyen típusú vezetés mellett. A főigazgató hozzátette: a probléma azzal van, hogy a legtöbb vezető elrugaszkodott a valóságtól.