„Itt vannak az új nácik” – Bayer Zsolt keményen üzent az iszlamista terror és Nagy Ervin kijelentései kapcsán

A nácik faji alapon, a bolsevivkok osztályalapon gyilkolták az embereket halomra, jelenleg az iszlamisták pedig vallási alapon hajtanak végre tömegmészárlásokat – hívta fel rá a figyelmet Bayer Zsolt a vasárnapi Bayer show-ban az ausztráliai terrortámadások kapcsán. A műsorvezető úgy fogalmazott, itt vannak az új nácik. A nem szűnő migrációs nyomás kapcsán kiemelte, most pedig azok, akik Európára rászabadították az emberáradatot, azt káérik, hogy Magyarország is vállaljon szolidaritás a migráció sújtotta államokkal.

Reagálás Nagy Ervin felháborító kijelentésére

Bayer Zsolt nem ment el szó nélkül amellett sem, hogy a tiszás Nagy Ervin szerint egy generációnak ki kell halnia ahhoz, hogy változás történjen Magyarországon.

Emlékeztetett, a német nácik a szép, új világot abban látták, hogy más népeket ki kell irtani,, a kommunisták pedig osztályalapon hasonlóan gondolkodtak, az iszlamisták szerint minden más vallás eltörlése elhozza az Allah-i peradicsomot.

És itt vannak Nagy Ervinék, akik szerint geerációknak kell kihalniuk és akkor szép, új világ lesz

– mutatott rá.

Schmidt Mária: Érthetetlen, hogy a jelenlegi vezetők hogyan irányítják Európát

A Terror Háza Múzeum főigazgatója felteszi a kérdést, hogy vajon ez az a szint, amivel a tagállamoknak meg kell elégedniük? Hangsúlyozta:

Európa jövője a jelenlegi helyzetben bizonytalanná vált.

Meggyőződése szerint az Európai Unió nem maradhat fenn ilyen típusú vezetés mellett. A főigazgató hozzátette: a probléma azzal van, hogy a legtöbb vezető elrugaszkodott a valóságtól.