Durva pofonba szaladt bele a Tisza Párt Erdélyben

A magyarországi ellenzéki politikusok iránti bizalom hasonlóan alacsony, mint a magyarokat sokszor gyalázó román pártok támogatottsága. A felmérés szerint a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek mintegy 80 százaléka részt venne az áprilisi választásokon. Orbán Viktor népszerűsége annak köszönhető, hogy az erdélyi magyarok nagyra értékelik az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikáját. A részletekről Hermann Endre tudósít Bukarestből.



Az erdélyi magyarok több mint 90 százaléka Orbán Viktorra és a Fideszre szavazna



Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője úgy reagált, hogy ez az eredmény nem szokatlan, hiszen a magyar kormányfő akkor is népszerű volt Erdélyben, amikor ellenzékben volt a szocialista kormányzat alatt.



Magyar Péter: ez kamu



Magyar Péter szerint kamu, hogy az erdélyi magyarok túlnyomó többsége a Fideszt támogatja. A Tisza Párt elnöke úgy gondolja: ezek az adatok manipuláltak. A rövid interjúl egyébként kiderült, hogy a pártvezér adventi időszakban sem nyugszik és most i beszólt a HírTV stábjának.

