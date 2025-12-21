Durva pofonba szaladt bele a Tisza Párt Erdélyben

Csődöt mondott Magyar Péter erdélyi kampánypolitikája - erre lehet következtetni az Eurotrans Alapítvány legfrissebb felméréséből, amely szerint az erdélyi magyarok több, mint 90 százaléka a Fideszre szavazna, ugyanis nem bíznak az anyaországi ellenzékben. Közben a Tisza Párt elnöke a HírTV riporterének úgy nyilatkozott: egy kamu kutatásról van szó, amelynek adatai manipuláltak. Természetesen nem maradt el a stábunknak címzett szokásos beszólás sem.
A magyarországi ellenzéki politikusok iránti bizalom hasonlóan alacsony, mint a magyarokat sokszor gyalázó román pártok támogatottsága. A felmérés szerint a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek mintegy 80 százaléka részt venne az áprilisi választásokon. Orbán Viktor népszerűsége annak köszönhető, hogy az erdélyi magyarok nagyra értékelik az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikáját. A részletekről Hermann Endre tudósít Bukarestből.
Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője úgy reagált, hogy ez az eredmény nem szokatlan, hiszen a magyar kormányfő akkor is népszerű volt Erdélyben, amikor ellenzékben volt a szocialista kormányzat alatt.
Magyar Péter szerint kamu, hogy az erdélyi magyarok túlnyomó többsége a Fideszt támogatja. A Tisza Párt elnöke úgy gondolja: ezek az adatok manipuláltak. A rövid interjúl egyébként kiderült, hogy a pártvezér adventi időszakban sem nyugszik és most i beszólt a HírTV stábjának.