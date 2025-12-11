A Könyvtári Kihívás elnevezésű pályázatnak is köszönhetően jelentősen nőtt a könyvtárakat újra felfedezők száma - mondta Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. A pályázat jelentkezési határidejét december 15-ig meghosszabbították. Az elmúlt 15 évben csaknem 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg - jelentette ki a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár szerdán Szegeden.



