Újabb tajvani dokumentumfilmeket vetítenek Budapesten

A Tajpej Képviseleti Iroda és a Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány szervezésében a Taiwan Dox – Tajvani Dokumentumfilm Napok idén is arra törekedett, hogy a nézők megismerjék Tajvan mélyebb kulturális rétegeit – a hegyek és óceánok ritmusát, az emberi közösségek láthatatlan szövetét, az identitás keresésétől a gyökerekhez való visszatérés lehetőségét.

A program idei öt filmje első pillantásra távoli világokat és eltérő élettörténeteket mutat be – a kék mélységekbe merülő szabadtüdős búvároktól a tengeri szigetközösség hétköznapjain át az őslakos vadászok szakrális tudásáig, egy magányos művész időn és kontinenseken átívelő életművétől egészen egy koreográfus belső utazásáig.