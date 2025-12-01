Híradó 19 óra

A mai napi hírösszefoglaló legfontosabb üzenete a stabilitás és a zűrzavar harca, hiszen Orbán Viktor a moszkvai és nyíregyházi szereplésével garantálta az energiaellátást és a békepárti álláspontot, miközben a Tisza Párt hitelessége megsemmisült, miután szakértőjük beismerte, hogy hiteles az adóemelési terv, amit eddig tagadtak. A hazai káoszt tetézi, hogy a Kelenföldön tartott rendkívüli ülésen kiderült: a fővárosnak a kormány segítségére van szüksége a csődhelyzet elkerüléséhez, bár Karácsonyék a felelősséget hárítják.