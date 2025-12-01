Megszületett a döntés: a főváros a kormány segítségére szorul, de nem ismeri be a csődöt

A rendkívüli helyszínen, a kelenföldi buszgarázsban tartott ülésen végül megszületett a döntés, miszerint a fővárosnak a kormány segítségére van szüksége a pénzügyi összeomlás elkerüléséhez, ám a beismerés felemásra sikeredett. Karácsony Gergelyék, köztük Barabás Richárd a megszokott „Stockholm-szindrómás” retorikával támadták a kabinetet, miközben Szentkirályi Alexandra világossá tette: a kormány kész átvállalni a terheket, ha a városvezetés végre beismeri a fizetésképtelenséget.