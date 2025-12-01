Botrány Nyíregyházán: az állatpark igazgatója a Tisza színeiben indul

Kibújt a szög a zsákból Nyíregyházán: a Tisza Párt Gajdos Lászlót indítja, ami azonnali politikai vihart kavart. A Fidesz szerint a város egyik vezetőjének nincs helye egy olyan pártban, amely a lakosság megsarcolására készül, ezért távozásra szólították fel az igazgatót.
Hatalmas felháborodást keltett a hír, miszerint a Tisza Párt a nyíregyházi állatparkot harminc éve vezető Gajdos Lászlót jelöli a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye 1-es számú választókörzetében, amire válaszul a helyi Fidesz etikai okokból azonnali lemondásra szólította fel a szakembert. A botrány időzítése nem is lehetne rosszabb, hiszen éppen most hozta nyilvánosságra az Index a párt adóterveit teljes terjedelmében, amelyekből kiderül: brutális megszorításokra készülnek.