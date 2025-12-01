Botrány Nyíregyházán: az állatpark igazgatója a Tisza színeiben indul

Kibújt a szög a zsákból Nyíregyházán: a Tisza Párt Gajdos Lászlót indítja, ami azonnali politikai vihart kavart. A Fidesz szerint a város egyik vezetőjének nincs helye egy olyan pártban, amely a lakosság megsarcolására készül, ezért távozásra szólították fel az igazgatót.