Saját magát buktatta le a Tisza: a megszorítások terve már nyilvános

A politikai hazárdjáték végéhez közeledünk, hiszen a Tisza Párt stratégiája összeomlott, és a titkolt program részletei, mint a nyilvánosságra került brutális megszorítások, már nem tagadhatóak tovább. A párt vezetése a zavaros kommunikációval saját magát buktatja le, hiszen a sorok közül világosan kiolvasható, hogy a valódi választási programjuk a lakosság megsarcolása, ezért kezelik hétpecsétes titokként a dokumentumokat. A stúdióban ifj. Lomnici Zoltán, aki a továbbra morális tartást hiányolja a Tisza Párt megnyilvánulásaiból, rámutatott a hitelességi válságra, míg Móczár Gábor, aki szerint a FIDESZ programja inkább annak felel meg, amit a baloldal hirdet, de mindig elárul és megtagad, a politikai paletta átrendeződését elemezte.