Szeretetország ára a fizetős egészségügy és a hálátlan Karácsony

A Monitor stúdiójában kíméletlenül elemezzük a helyzetet, hiszen a kiszivárgott Tisza csomag feketén-fehéren bizonyítja, hogy a „Szeretetország” valójában az ingyenes egészségügyi ellátást is elvenné a magyaroktól, miközben Budapesten Karácsony Gergely a hála helyett egyfajta kéregető-pride keretében szervez tüntetést a kormány ellen, amely éppen most menti meg a csődtől. A nemzetközi színtéren is áll a bál, ugyanis az Uniós pénzvisszatartás botránya mögött Ursula von der Leyenék politikai zsarolása áll, amivel mondvacsinált okokból nettó befizetővé tették hazánkat.