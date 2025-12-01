Vészhelyzet Szerbiában: leállhat a finomító, Orbán Viktor segítséget ajánlott

A nyugati büntetőintézkedések újabb súlyos mellékhatása fenyeget a határainknál, mivel Szerbia egyetlen finomítója a működésképtelenség szélére sodródott, és ha nem kapják meg az amerikai szankciók alóli mentességre vonatkozó engedélyt, az katasztrófához vezethet. A kialakult vészhelyzetben Orbán Viktor ismét a cselekvés útjára lépett, hiszen a moszkvai tárgyalásokon felmerült, hogy magyar partnereknek adnák el az érintett orosz olajcégek szankcionált eszközeit, ezzel mentesítve az üzemet a korlátozások alól.