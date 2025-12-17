Brüsszeli hátraarc és a „budiszakértő” bukása: forró témák a Monitorban

A Monitor stúdiójában kíméletlenül elemezzük a hét legfontosabb híreit, kezdve azzal, hogy az Európai Bizottság látványos Hátraarcot vezényelt az orosz vagyon lenyúlása ügyében. A csata azonban nem ért véget, hiszen a közös hitelfelvétel veszélyes tervét még meg kell vétózni Brüsszelben, mielőtt végleg eladósítanák a kontinenst. A nemzetközi vizek után hazai abszurditásokkal folytatjuk: Magyar Péter immár hivatalosan is „budiszakértőnek” állt, ám ezúttal manipulált felvételekkel sem tudta lejáratni a kiszemelt kórházat, a higiéniai valóság ugyanis csúfosan megcáfolta a politikai színjátékot. Végül Hankó Balázs miniszterrel tisztázzuk a hét legfurcsább ügyét: vajon tényleg kirúgtak fiatalokat pusztán azért, mert közös fotót készítettek vele? Ez már a liberális véleménydiktatúra új szintje lenne, vagy csak túlreagálás?