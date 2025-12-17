A csődbajnok megmenekült: a kormány mentőövet dobott a gatyáját is elszóró alkalmatlan Karácsonynak

A Parlament megszavazta a mentőövet, mert Karácsony Gergely és az újdonsült Tisza Párt koalíciója olyan "szakértelemmel" vezette Budapest városát, hogy sikerült a csőd szélére kormányozniuk a nemzet fővárosát. A fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelre azért van szükség, mert a baloldali városvezetésnek a Tarlós István által hátrahagyott, 200 milliárd forintos tartalékkal sem sikerült gazdálkodnia, sőt, sikerült azt nullára redukálniuk a nagy semmittevés közepette. A helyzet annyira kritikus, hogy a közszolgáltatások is veszélybe kerültek, így a BKV-dolgozók bére is a kormányzati segítségtől függ, miközben a főpolgármester a Facebookon panaszkodik a munka helyett. Nacsa Lőrinc államtitkár találóan jegyezte meg: a luxusköltések és az urizáló beruházások helyett talán dolgozni kellett volna, de úgy tűnik, a fővárosi vezetésnek a csődmenedzselés az egyetlen kompetenciája, miközben a kormány kénytelen helytállni a felelőtlen gazdálkodásuk miatt.