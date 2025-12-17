Dánia és Olaszország is elismerően szól a magyar határvédelemről, miközben Brüsszel büntet

Már Dániából is figyelemmel kísérik a magyar migráció kezelését, és egyre többen ismerik el, hogy a határvédelem terén hazánk jár az élen, miközben az Európai Unió vezetésének ideje lenne ébrednie. Az illegális migrációs politika kudarca nyugaton már kézzelfogható, ezért a Hír TV-nek nyilatkozó politikusok szerint Brüsszel kettős mércét alkalmaz, holott az Uniónak a magyar példát kéne követnie a migrációs politikában is. Giorgia Meloni római rendezvényén Kristoffer Hjort dán EP-képviselő elképesztőnek nevezte, hogy Magyarországnak olyan vezetője van, aki a brüsszeli nyomás ellenére is kitart a magyar emberek védelme mellett, hiszen ez Dánia biztonságát is szolgálja. Lucio Malan olasz szenátor is csatlakozott a dicsérethez, aki szerint tökéletesen érthető a magyar ellenállás, hiszen Macron progresszív Franciaországa a valóságban alig vesz át migránst, miközben Milánóban már botrányos plakátokon hirdetik öt nyelven, hogyan kerüljék el a kiutasítást az illegális bevándorlók.