Aki nem szimpatikus, attól elvesszük a pénzt – üzeni Brüsszel

A mai Vezércikk adásában lerántjuk a leplet arról, mit is művel valójában Brüsszel a színfalak mögött, amikor a demokráciát félti. Úgy tűnik, végre meglett a jogállamiság definíciója, amely nem más, mint a sokak által keresett fogalma az önkényes hatalomgyakorlásnak. A képlet az Unió központjában végtelenül egyszerűvé vált: aki nem szimpatikus nekik, az büntetésre számíthat, és annak elveszik a pénzét mindenféle skrupulus nélkül. Ha pedig valaki tiltakozni mer a kettős mérce ellen, akkor a szavazati jog is veszélybe kerül, miközben a pénz útja csak a bólogató tagállamokhoz vezet akadálytalanul.