Energiatárolók beszerzésében segíti a kormány a napelemmel rendelkezőket

Orbán Viktor: "Ami at állam segíteni tud, és amit ajánl, az az, hogy mi vállaljuk, hogy a vételárból két és fél millió forintot támogatásként odaadunk, a hiányzó összeget önerőként neked kell előállítanod. Az összeget majd pályázat formájában lehet igényelni, a pályázatok január 15-én jelennek meg, és a pályázatot beadni február 1-től lehet. Utána igyekszünk azt gyorsan elbírálni, utána meg lehet kezdeni az akkumulátor telepítését, a családi akkumulátor telepítését és olcsóbb lesz a ház működtetése, jobban járnak a családok. Ez volna a nagy haditerv."