Legyenek karakánok a Tisza Párt képviselői és mondják meg, hogy melyik kórházakat zárnák be

Kóka János több szálon is kapcsolódik a Tisza párthoz. Februárban például ő szólította fel a később Tisza-tanácsadóvá váló Kapitány István topmenedzsert arra, hogy működjön együtt Bajnai Gordonnal. Magyar Péter egészségügyi szakértői csapatába bekerült Túri Péter is, aki Kóka egykori évfolyamtársa és üzlettársa, valamint 2004 és 2006 között miniszteri biztosa volt. Emellett Kóka jó személyes viszonyt ápol a tiszás aktivista-színész Nagy Ervinnel is.

A Kókai gondolatok pedig visszaköszönnek a Tisza Párt politikusainak nyilatkozataiban is.

Magyar Péter Jobbkeze konkrétan arról értekezett, hogy kormányra kerülésük esetén csökkentenék a kórházi férőhelyeket.

"Tehát nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban. Tehát annyi ágy kell, nem tudom, a neurológiára, vagy annyi ágy kell, nem tudom, a fül-orr-gégészetre.” - jelentette ki a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán.

Legyenek karakánok. Jöjjenek elő a Tisza által felvállalt egészségügyi programmal és mondják meg, hogy melyik kórházakat zárnák be - az egészségügyi államtitkár rámutatott: a Tisza párt eddig kiszivárgott programjából kiderül, hogy egy egyértelműen baloldali reformról van szó.

"Gondoljunk csak bele abba, hogy éppen az SZDSZ ötlete volt, hogy privatizálják az egészségügyet és magánbiztosítókat szabadítsanak rá az egészségbiztosítási piacra. Ez megtalálható az anyagban. Egyértelmű, hogy itt összefüggés van." - fejtette ki Takács Péter egészségügyi államtitkár.

Az egészségügyi államtitkár emlékeztetett: nem Kóka János az első SZDSZ-es politikus, aki feltűnik a párt környékén. Ezeket a baloldali, liberális dogmákat erőltető gondolatokat fedeztük fel korábban a baloldal programjaiban.





