Látva Magyar Péter és Varga Judit üzengetéseit, Menczer Tamásnak ez jutott eszébe

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sötét jövőt festett le Magyar Péter számára a választások utánra. Menczer Tamás szerint egy esetleges vereség után a politikus magára marad: a szövetségesei elhagyják, a gazdái elengedik a kezét, és még a saját választói is elfordulnak tőle. A politikus a gondolatait a közösségi oldalán osztotta meg vasárnap.
Menczer Tamás szerint egy áprilisi vereség után Magyar Péter mindent elveszít. Úgy véli, nincsenek valódi szövetségesei, és a jelenlegi politikus társai „szét fognak spriccelni” minden irányba.
A kommunikációs igazgató szerint a balliberális sajtó azonnal bűnbak.nak fogja kikiáltani, a szavazók pedig – akik most csak kényszerből állnak mögötte – el fognak tűnni, mintha sosem lettek volna.