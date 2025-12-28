Látva Magyar Péter és Varga Judit üzengetéseit, Menczer Tamásnak ez jutott eszébe

Menczer Tamás szerint egy áprilisi vereség után Magyar Péter mindent elveszít. Úgy véli, nincsenek valódi szövetségesei, és a jelenlegi politikus társai „szét fognak spriccelni” minden irányba.

Elpártoló támogatók:

A kommunikációs igazgató szerint a balliberális sajtó azonnal bűnbak.nak fogja kikiáltani, a szavazók pedig – akik most csak kényszerből állnak mögötte – el fognak tűnni, mintha sosem lettek volna.